Frattesi svolta | sceglie di operarsi di ernia e vuole restare all' Inter

Frattesi, la brillante stella dell’Inter, ha deciso di affrontare l’intervento per l’ernia, dimostrando ancora una volta determinazione e coraggio. Dopo mesi di sacrifici e sfide, il centrocampista si prepara a tornare in campo più forte che mai. Una scelta che testimonia la sua dedizione e il desiderio di contribuire al successo della squadra. La ripresa sarà rapida: presto lo rivedremo in azione, pronto a scrivere nuovi capitoli di questa avventura.

Il centrocampista è stato frenato per lunghi tratti della stagione a causa di questo problema, spesso giocandoci sopra. Ma tornerà in piedi in pochi giorni . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frattesi svolta: sceglie di operarsi di ernia e vuole restare all'Inter

Frattesi svolta: sceglie di operarsi di ernia e vuole restare all'Inter.

