Skymetro l’ora della stretta finale | missione al ministero per salvare i fondi

Skymetro, alle soglie della stretta finale, si gioca il destino dei 398 milioni di euro con un vertice cruciale a Roma. La giunta prepara un’ultima mossa per salvare i fondi, mentre Terrile sottolinea che "una proroga sarebbe utile in ogni caso". Tuttavia, il ministero si dimostra finora inflessibile sui tempi. Riusciranno le parti a trovare un’intesa prima della scadenza? Il futuro del progetto dipende da questa difficile partita.

Pastorino sullo Skymetro: “Serve chiarezza, il ministero dica se il parere esiste e con quali condizioni” - A pochi giorni dall’approvazione ministeriale dello Skymetro, il deputato Luca Pastorino del PD ha presentato un’interrogazione parlamentare, chiedendo chiarezza sullo stato del parere ufficiale e sulle condizioni necessarie.

Skymetro, l'ora della stretta finale. Missione al Mit per salvare i fondi

Skymetro, il ministero gela Salis: “Nessuna disponibilità a concedere proroghe ulteriori” - “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate oggi dalla sindaca di Genova Silvia Salis in merito al progetto Skymetro, si ritiene doveroso precisare che il ministero delle ... Lo riporta msn.com