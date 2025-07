WWE | Si continua a tenere d’occhio i talenti CMLL su tutti Máscara Dorada

Secondo fonti attendibili, la WWE continua a tenere d’occhio i talenti del CMLL, con particolare attenzione a nomi come Mascara Dorada. L’acquisizione della AAA potrebbe rappresentare un’importante svolta nel panorama del wrestling latinoamericano, aprendo le porte a collaborazioni e scoperte di nuovi talenti. Con queste mosse strategiche, la WWE si conferma sempre più interessata a consolidare il suo dominio globale, pronti a scoprire e portare alla ribalta i prossimi grandi campioni.

Come sappiamo, nel corso del weekend di WM 41 la WWE ha ufficializzato l'acquisizione della federazione messicana AAA. A seguito dell'operazione, la AAA tenderà ad allineare il proprio prodotto agli standard WWE, così come i wrestler del roster dovranno adattarsi allo stile di Stamford. Peraltro alcuni saranno destinati ad arrivare in pianta stabile in WWE come ad esempio Psycho Clown e Mr. Iguana. I talenti CMLL vengono monitorati. Secondo quanto evidenziato da Cory Hays di BodySlam, al momento la WWE non sta cercando di mettere sotto contratto alcun wrestler della CMLL, tuttavia ciò non significa che Stamford non li stia seguendo e monitorando.