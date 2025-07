Osimhen decisione presa | ecco dove giocherà nella prossima stagione

Victor Osimhen ha deciso: il suo futuro si svela finalmente. Dopo mesi di incertezze, l’attaccante nigeriano ha scelto il club con cui affronterà la prossima stagione, lasciando tutti a bocca aperta. Il suo destino ora è scritto: ecco dove giocherà nel prossimo campionato, una decisione che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e del calciomercato italiano. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Victor Osimhen ha scelto il prossimo club: decisione presa sul futuro, ecco dove giocherà nella stagione che prenderà il via Il futuro di Victor Osimhen sembra essere arrivato ad una soluzione definitiva. L’attaccante nigeriano ha fin qui tenuto tutti con il fiato sospeso, non dando indicazioni circa le sue volontà. Di proprietà del Napoli, tornato agli azzurri dopo il prestito al Galatasaray, ha una clausola di rescissione da 75 milioni di euro. Fin qui, però, il suo futuro è stato più di un rebus: gli arabi l’hanno tentato con una proposta super ma il calciatore ha nicchiato. L’Al Ahly ci ha provato con un ingaggio da 35 milioni di euro ma la voglia di continuare a giocare in Europa sembra aver prevalso rispetto alla possibilità di guadagnare una cifra spropositata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Osimhen, decisione presa: ecco dove giocherà nella prossima stagione

In questa notizia si parla di: osimhen - decisione - presa - ecco

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Clamoroso #Osimhen - ha staccato tutto e non comunicherà nulla fino al 10 luglio! Il prestito annuale al Galatasaray è scaduto ieri e da oggi Victor Osimhen è tornato a essere virtualmente del Napoli, in attesa di novità sul futuro che però non arriveranno a b Vai su Facebook

Osimhen, priorità alle chance europee: ecco quando prenderà una decisione – CdS; Osimhen: “Voci su di me? Vivo il momento, prenderò la decisione migliore”; Perchè cedere Osimhen entro sette giorni è fondamentale per De Laurentiis ed il Napoli.

Osimhen vuole restare al Galatasaray: il Napoli fissa il prezzo e spuntano gli sponsor per sostenere l'operazione - Secondo il Corriere dello Sport, Victor Osimhen ha comunicato al Galatasaray la volontà di restare in Turchia: ecco come l'affare può andare in porto ... Da calciomercato.com

Osimhen ai saluti: Dove può andare e chi può sostituirlo? - La decisione è presa: il club partenopeo non intende trattenerlo oltre e spera che qualcuno, magari dalla Premier League, si presenti con i 75 ... Da ilnapolionline.com