Sale sul ring e viene folgorato | paura per il campione Cos’è successo VIDEO

Sul ring, l’imprevedibile accaduto ha catturato l’attenzione di tutti: il campione, dopo aver festeggiato la vittoria, si è improvvisamente accasciato a terra come folgorato, lasciando il pubblico sbigottito. Attimi di panico e incredulità hanno fatto il giro del web, ma poi, sorprendentemente, il pugile si è rialzato e ha concluso la scena con un tuffo in piscina. È stato solo uno show o un vero incidente? Scopriamolo insieme.

Attimi di panico e incredulità durante un evento sportivo decisamente fuori dagli schemi. Dopo la vittoria, il pugile ha improvvisato una scena che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso: è crollato a terra come folgorato, per poi rialzarsi e concludere il tutto con un tuffo in piscina. Le immagini dell’accaduto sono impressionanti. Ma è stato davvero un incidente o solo uno show? Leggi anche: Papa Leone, l’amico priore avverte: “È a rischio stress”. Cosa succede Cos’è il Weed Boxing: pugni e marijuana sul ring. Il protagonista è Ivan Parshikov, pugile russo che ha partecipato al controverso Weed Boxing in Thailandia, dove prima di salire sul ring gli atleti sono invitati a fumare cannabis. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sale sul ring e viene “folgorato”: paura per il campione. Cos’è successo (VIDEO)

Cavi elettrici e scosse sul ring, l'efferata violenza dei deathmatch oramai senza più controllo.

