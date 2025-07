Volley femminile le convocate dell’Italia per l’ultima tappa di Nations League | tutte le big ad Apeldoorn

L'Italia del volley femminile si prepara alla grande battaglia di Apeldoorn, dove le migliori nazionali si sfideranno nell'ultima tappa della Nations League! Con le campionesse olimpiche in cima alla classifica e una squadra tutta da scoprire, l’evento promette emozioni intense e sorprese fino all’ultimo punto. Julio Velasco ha appena annunciato le convocate: un mix di talento e determinazione, pronto a scrivere un’altra pagina brillante di questa avvincente stagione.

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della fase preliminare della Nations League di volley femminile, che andrà in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 9 al 13 luglio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno vinto le prime otto partite disputate e si trovano al comando della classifica generale, ormai la qualificazione alla Final Eight è ipotecata ma negli ultimi quattro incontri si determinerà la graduatoria finale utile a stilare il tabellone degli atti conclusivi (23-27 luglio a Lodz). L’Italia esordirà mercoledì 9 luglio (ore 17.00) contro il Belgio e il giorno seguente, sempre alla stessa ora, se la dovrà vedere con la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’ultima tappa di Nations League: tutte le big ad Apeldoorn

In questa notizia si parla di: volley - femminile - ultima - tappa

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Prima coppa promozionale Uisp sitting volley ultima tappa azzurra Brembate Sopra! Grazie per l'emozionante giornata e grazie ai Giudici di gara. Nei giorni prossimi pubblichiamo le squadre che parteciperanno alle Finali Nazionali a Rimini Sitting Volley, Vai su Facebook

Beach volley, a Caorle vincono Alfieri/Ranghieri e They/Breidenbach; VNL femminile, convocazioni Week-3: perché Velasco ha chiamato 3 palleggiatrici? Problemi per Orro?; L’Italia vola in Brasile per la prima tappa della VNL, 70 le atlete della Serie A impegnate nella manifestazione.

Top Volley Giulia Bignardi fa sua l’ultima tappa - Il Resto del Carlino - L’ultima tappa del Top Volley del 2024 parla molto al femminile, con ben quattro giocatrici nei primi cinque posti della classifica di giornata, ma è anche la generale a registrare il quinto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Beach volley, dopo il campionato nazionale giovanile in arrivo 68 coppie per l'assoluto - Due coppie ravennati trionfano nel tabellone maschile under 16 e nel femminile under 20. Da ravennatoday.it