L’analisi di Puppo | La risposta di Sinner è la migliore a Wimbledon Ho notato un aspetto tecnico dopo lo stop di 3 mesi

L’attenzione si infiamma mentre Wimbledon 2025 entra nel vivo, con tre italiani tra i migliori 16 e grandi sorprese in campo. Dopo uno stop di tre mesi, le analisi tecniche di Puppo e la risposta di Sinner 232 hanno svelato nuovi dettagli sul torneo più atteso sulla storica erba londinese. Tra strategie, emozioni e sfide decisive, è il momento di scoprire cosa ci riserva questa avvincente edizione. Ecco tutto quello che devi sapere.

Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2025. Il torneo del Grande Slam che si gioca sull’erba londinese è pronto per vivere gli ottavi di finale, con gli italiani che hanno saputo portare 3 tennisti nei migliori 16. Si è parlato di questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo ha iniziato il racconto dalla prestazione degli italiani: “ Una impresa memorabile portare tre portacolori agli ottavi. Un vero e proprio unicum, come il Roland Garros 2021. Un traguardo notevole al quale arriviamo in maniera e con percorsi diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it