L'idea di un fondo unico europeo sta suscitando dibattiti intensi, con il rischio che penalizzi l’Italia, soprattutto in settori chiave come la Pac. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, sottolinea le sfide e le battaglie italiane in questa direzione, che nei prossimi giorni attireranno molta attenzione a livello continentale. La nostra posizione è chiara: difendere gli interessi nazionali è fondamentale per garantire coesione e crescita.

"Oggi c'è la tendenza di pensare a realizzare un solo fondo unico europeo: finirebbe per penalizzare l'Italia sotto il profilo della coesione sia sotto profilo della Pac (politica agricola comune). Queste sono le battaglie che l'Italia sta facendo in Europa e che nei giorni prossimi ovviamente troverà larga eco in tutta l'Europa". Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenendo al Forum in Masseria di Manduria. "C'è una spaccatura abbastanza evidente - ha aggiunto - tra Paesi che godono non solo di quelle risorse. La Coesione nasce per superare le differenze che vi sono all'interno dei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foti, fondo unico europeo penalizzerebbe l'Italia

