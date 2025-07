Medioriente | media nuovo round colloqui Israele-Hamas a Doha

In un tentativo di de-escalation, la diplomazia internazionale si mobilita con nuovo round di colloqui tra Israele e Hamas a Doha. La missione, condotta tramite mediatori, mira a liberare gli ostaggi e stabilizzare una fragile tregua. Milano osserva con attenzione questi sviluppi cruciali, che potrebbero segnare un passo decisivo verso la pace nella regione. Resta aggiornato per scoprire come evolverĂ questa delicata trattativa.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – La squadra negoziale israeliana si sarebbe recata domenica in Qatar per colloqui indiretti con il gruppo terroristico Hamas sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco, mentre i mediatori incalzano le parti e si intensificano gli sforzi per raggiungere un accordo. Lo riporta Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, nuovo round colloqui Israele-Hamas a Doha

In questa notizia si parla di: colloqui - hamas - medioriente - media

Massicci raid su Gaza: è l'operazione "Carri di Gedeone". Hamas: «Colloqui a Doha senza condizioni preliminari» | Tajani a Israele: «Basta attacchi» - Massicci raid su Gaza segnano l'inizio dell'operazione "Carri di Gedeone". Mentre Hamas sta al centro dei colloqui a Doha senza condizioni preliminari, il Ministro Tajani richiama Israele a fermare gli attacchi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo statunitense Donald Trump della guerra in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Il leader del Cremlino ha aperto a un terzo round di colloqui con Kiev ma ha sottolineato che Mosca no Vai su Facebook

Medioriente: media, nuovo round colloqui Israele-Hamas a Doha - LaPresse; Guerra in Medio Oriente, le news del 5 luglio 2025; Medio Oriente, news del 3 luglio. Media: “Risposta positiva di Hamas alla nuova bozza di tregua”.

Medio Oriente Fonti Hamas, 'nuovo round di colloqui indiretti a Doha' - Sharq che è previsto un nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, capitale del Qatar. Secondo bluewin.ch

Medioriente: ufficio Netanyahu, modifiche chieste da Hamas sono inaccettabili - "Le modifiche che Hamas sta cercando di apportare alla proposta del Qatar ci sono state consegnate ieri sera e non sono ... Lo riporta msn.com