Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 6 luglio 2025 alle ore 11:25. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico, con code e incidenti che interessano le principali arterie come la Pontina, il Raccordo Anulare e la via Aurelia. Restate con noi per rimanere sempre informati sulle condizioni delle strade e pianificare al meglio il vostro viaggio!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina coda per un incidente tra raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha rimosso un incidente all'altezza della Aurelia code per traffico sulla via Aurelia tra torrimpietra-palidoro in direzione Civitavecchia code anche su via Nettunense tra Aprilia via genio civile in direzione Anzio per gli eventi proseguire Rally di Roma Capitale che dopo la prova al Colosseo di venerdì sera è quella di ieri sui tracciati del Frusinate oggi entra nella fase conclusiva doppio passaggio per le prove speciali Guarcino Altipiani di Arcinazzo Rocca Canterano Subiaco e Monastero di San Benedetto tante Anche oggi le modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal passaggio delle vetture appuntamento per le 18 circa a Fiuggi per l'arrivo con la cerimonia di premiazione riferisce al mobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it