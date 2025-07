Benessere al tramonto | torna Yoga ad Arte sulle terrazze di Casa Bruschi

Benessere al tramonto e sensazioni di pura armonia: torna Yoga ad Arte sulle affascinanti terrazze di Casa Bruschi, nel cuore di Arezzo. Per l’estate 2025, il ciclo serale unisce yoga, arte e panorami mozzafiato, regalando momenti di relax tra storia e bellezza. Dal 10 luglio, ogni appuntamento sarà un’esperienza unica che trasformerà le serate in un viaggio sensoriale indimenticabile. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della serenità e dell’arte.

Anche per l’estate 2025, le affascinanti terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, bene di Intesa Sanpaolo, si trasformano in un’oasi di relax e armonia. Dal 10 luglio prende il via la nona edizione di Yoga ad Arte, l’atteso ciclo di lezioni serali che unisce yoga, arte e la bellezza senza tempo del centro storico di Arezzo. Con vista mozzafiato sulla Pieve e sui tetti della cittĂ , ogni appuntamento offrirĂ ai partecipanti un’esperienza rigenerante dove il movimento consapevole incontra la cultura e l’antiquariato in un contesto suggestivo e unico. Il programma. Mercoledì 10, 17 e 31 luglio alle ore 20:30: Lezioni per adulti a cura del Maestro Giuseppe Storani, della durata di circa un’ora e mezza. 🔗 Leggi su Lortica.it