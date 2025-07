Star Wars | Unlimited – Leggende della Forza tutto quello che c’è da sapere

Preparati a immergerti nell’universo epico di Star Wars come mai prima d’ora con l’espansione "Leggende della Forza" di Star Wars: Unlimited! In arrivo il 11 luglio 2025, questa nuova serie rivoluzionerà il modo di giocare, portando emozioni e sfide inedite sia ai collezionisti che ai gamer più appassionati. Non perdere l’occasione di scoprire tutte le novità: clicca qui e assicurati subito il tuo set!

Star Wars: Unlimited – Leggende della Forza è la nuova espansione del gioco di carte collezionabili targato Fantasy Flight Games e Asmodee. Con l’uscita fissata per l’ 11 luglio 2025, questo quinto set promette di rivoluzionare il gameplay e offrire nuove emozioni tanto ai giocatori competitivi quanto ai collezionisti. Clicca qui per aquistare subito il tuo set Star Wars: Unlimited dai nostri amici di Carte Magic Le novità di Leggende della Forza. L’espansione introduce oltre 260 nuove carte, portando con sé nuove meccaniche, personaggi leggendari e prodotti esclusivi. Al centro dell’esperienza troviamo la Forza, che diventa una risorsa da accumulare e utilizzare con attenzione grazie all’introduzione dei token Forza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: Unlimited – Leggende della Forza, tutto quello che c’è da sapere

