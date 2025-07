Gravissimo incidente stradale coinvolta coppia | lei è morta Ambulanze sul posto

Una domenica mattina segnata dal dolore sulla Statale 617 “Bronese” a Pavia, dove un grave incidente ha strappato via una donna di 62 anni in modo tragico. Il violento scontro frontale tra due auto ha richiesto l’intervento immediato delle ambulanze, che sono giunte sul posto per tentare di salvare il sopravvissuto. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza sulle nostre strade.

Una tragica domenica mattina sulla Statale 617 “Bronese”, nei pressi di Campospinoso Albaredo, in provincia di Pavia. Poco prima delle 6:30 del 6 luglio, due auto si sono scontrate frontalmente in un violento impatto che non ha lasciato scampo a una donna di 62 anni, morta sul colpo. Il dramma si è consumato all’altezza dell’incrocio con la provinciale SP55 verso San Cipriano, a poca distanza dal ponte della Becca, in direzione Oltrepò. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Broni e della Compagnia di Stradella, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - morta - gravissimo - stradale

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi - Un tragico incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza, direzione Bologna, ha causato la morte di una donna e gravi ferite a due persone.

Italia - Gravissimo incidente stradale, auto si schianta contro un autobus pieno di persone: è tragedia Vai su Facebook

Tremendo scontro tra camion e varie auto sulla statale: morte due persone; Incidente sull’A1: due morti e tre feriti gravi; Tragica uscita di strada in auto: 29enne muore sul colpo, ferito l'amico.

Tragedia a Licata, 19enne muore in incidente stradale: gravissimo un ventenne - Una diciannovenne di Licata – Gaia Sanfilippo – è morta in un tragico incidente avvenuto nei pressi del resort Serenusa. Come scrive grandangoloagrigento.it

Incidente gravissimo lungo la strada Potenza-Melfi: muore una donna - MSN - Questo il bilancio di un drammatico incidente avvenuto lungo la strada Potenza- Segnala msn.com