Rugby Womens Summer Series | esordio amaro per le Azzurrine a Cardiff contro la Francia

L'esordio delle azzurrine nella Women's Summer Series di rugby non è stato dei più facili, con una sconfitta contro la Francia a Cardiff. Nonostante l'amarezza iniziale, le giovani promesse italiane sono pronte a rialzarsi e a dimostrare il loro valore nel percorso che le attende. Seguite tutte le emozioni e gli aggiornamenti in diretta su Sportface Tv e preparatevi a tifare per il nostro rugby femminile!

Il turno d’esordio della Women’s Summer Series di rugby ha visto la Nazionale italiana Femminile U20 sconfitta dalla Francia. Prima giornata di gara complessa per la Nazionale Femminile U20, impegnata a Cardiff nelle Women’s Summer Series. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. Il turno d’esordio metteva le ragazze di coach Diego Saccà di fronte alla Francia, una delle squadre più insidiose del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: summer - series - rugby - esordio

LADIES RUGBY CLUB TV Finland Women's XV Championship 2025 RAN Women's XVs: Trinidad & Tobago v México Si è giocato in giro per il mondo anche in questo weekend. Oggi vi portiamo in Finlandia e nei Caraibi, tra campionato finlandese e Vai su Facebook

Women’s Summer Series, esordio amaro per le Azzurrine: a Cardiff Francia v Italia finisce 46-5; Test Match Estivi 2025: la formazione dell’Argentina che riceve l’Inghilterra; LE SUMMER SERIES FEMMINILI TORNANO PER SVELARE LE FUTURE STELLE DEL RUGBY.

Rugby Summer Series, l'Italia spaventa i campioni del mondo del Sudafrica: a Pretoria un 42-24 più che onorevole - Prestazione incoraggiante della giovane Italia di Quesada, che anche senza i big costringe il Sudafrica a stare sul pezzo fino all'80'. Lo riporta sport.virgilio.it

Summer Series 2025: Sudafrica-Italia, Azzurri al primo scontro con gli Springboks. La preview del match - 10 a Pretoria Dopo il “riscaldamento” di settimana scorsa, nel test ampiamente vinto contro la Namibia (6- Da informazione.it