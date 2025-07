Padova studente rifiuta di sostenere l' orale di maturità | Il sistema dei voti è ingiusto

A Padova, uno studente si rifiuta di affrontare l’orale di maturità, definendo il sistema di voti “ingiusto” e il suo esame “una sciocchezza”. La sua critica mette in discussione la capacità di riflettere le reali competenze degli studenti, sollevando un dibattito acceso sul valore delle valutazioni tradizionali. È una voce che chiede una riflessione profonda su come possiamo migliorare il sistema educativo per valorizzare davvero i talenti degli studenti.

«L'esame di maturità per me è una sciocchezza», ha affermato, criticando un sistema di valutazione che, a suo avviso, non riflette le reali capacità degli studenti. Il giovane era matematicamente promosso dopo gli scritti.

