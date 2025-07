Donzelli rinfresca la memoria all’opposizione | Dimenticano le liti quotidiane nei loro governi e s’attaccano a un emendamento

Giovanni Donzelli smaschera le polemiche strumentali dell’opposizione, che dimenticano le sfide quotidiane dei governi e si concentrano su un emendamento ritirato. Con una metafora brillante, definisce “uno starnuto come un tornado” le tensioni politiche, evidenziando la solidità del governo Meloni. La sua analisi mette in luce come, nonostante le critiche, l’esecutivo abbia mantenuto compattezza e stabilità. Scopriamo insieme come questa strategia rafforza il percorso del nostro Paese.

"Uno starnuto ormai sembra un tornado": Giovanni Donzelli smonta le polemiche con una metafora fulminante sull'aumento dei pedaggi contenuto in un emendamento poi ritirato. "Con il governo Meloni, grazie alla sua capacità, di tutti i ministri, dei leader dei partiti, dei parlamentari, non c'è stato un voto che abbia messo in difficoltà l'esecutivo, non una spaccatura", ribadisce il capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia in un'intervista al Corriere della Sera. "Forse non ci si ricorda – prosegue il deputato di FdI – cosa succedeva negli altri governi, con liti quotidiane, partiti che si dividevano fra loro e all'interno, crisi di governo rischiate e avvenute ogni pochi mesi, elezioni anticipate.

