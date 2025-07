Rubano un'auto e investono carabiniere che finisce in ospedale Presi | hanno 21 e 31 anni

Due giovani, di 21 e 31 anni, hanno messo a segno un furto d'auto a Bacoli, ma la fuga è durata poco: sono stati arrestati dai carabinieri. Durante l'inseguimento, uno di loro ha investito un militare, che ora si trova in ospedale con una prognosi di sette giorni. Una vicenda che ribadisce come l'illegalità possa portare a conseguenze gravi e imprevedibili. Continui a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Due giovani hanno prima rubato un'auto a Bacoli, nel parcheggio di una scuola. Sorpresi dai carabinieri, si sono dati alla fuga. Ma sono arrestati. Investito militare: 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

