LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in corso la cronometro di Bergamo a breve le prime big

Il Giro d’Italia Femminile 2025 si infiamma con la tappa di oggi, una cronometro che sta regalando emozioni e sorprese. La lotta tra le big è appena iniziata, con record e sorpassi all’orizzonte. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e vivi insieme a noi questa emozionante sfida contro il cronometro, dove ogni secondo conta e il destino delle protagoniste si sta scrivendo ora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 Nuovo miglior tempo all’intermedio griffato da Lauretta Hanson. L’australiana della Lidl-Trek ferma le lancette sull’11.19. 12:00 Arrivate al traguardo le prime atlete. 18.39 e leader provvisoria per la norvegese Kamila Aasebo (Uno-X-Mobility). 11:58 Si avvicina anche il momento dello start di Sara Casasola (Fenix-Deceunink), splendida protagonista della stagione di ciclocross. 11:55 Nuovo miglior tempo all’intermedio fissato dalla norvegese Kamilla Aasebo (Uno-X-Mobility), transitata in 11.29. 11:52 Ecco il video della partenza ufficiale del Giro d’Italia femminile 2025: #GirodItaliaWomen Amber Pate, first rider at the start pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in corso la cronometro di Bergamo, a breve le prime big

Fermignano “Aspetta il Giro”: una settimana di eventi per salutare il Giro d'Italia Women Dal 6 al 12 luglio la città si anima in vista della partenza della settima tappa, diretta verso il Monte Nerone Sport, concerti, mostre, trekking all’alba e colazioni in r Vai su Facebook

GIRO WOMEN. BIALETTI AL FIANCO DELLE GIOVANI PROMESSE DEL CICLISMO - Dal 6 al 13 luglio 2025, Bialetti, storico simbolo del caffè italiano, sarà protagonista al Giro d’Italia Women 2025, la competizione ciclistica femminile più importante del panorama nazionale. Secondo tuttobiciweb.it

Giro d'Italia Women: via il 6 luglio da Bergamo, diretta su Rai e Discovery Plus - Il Giro d'Italia Women sarà trasmesso ogni giorno in diretta sia dalla Rai che dalla piattaforma Discovery Plus. Segnala it.blastingnews.com