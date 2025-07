Messi show | salta mezzo Montreal e segna così

Il fenomeno Messi conquista ancora il campo: con una doppietta spettacolare, salta metà Montreal e firma il 4-1 finale, regalando all'Inter Miami una vittoria indimenticabile. Prima aveva già messo a segno il gol del 2-1, dimostrando ancora una volta perché è considerato uno dei più grandi di sempre. La sua magia continua a incantare i tifosi di tutto il mondo: guarda la sua doppietta e lasciati coinvolgere dalla sua incredibile bravura.

