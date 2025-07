Meloni e il desiderio della colonna europea militare Nato no degli Usa con documento Wolfowitz del 1992 | Indebolirebbe dominio americano

In un contesto globale in fermento, la proposta di una colonna militare europea avanzata da Meloni si scontra con le resistenze degli Stati Uniti, come evidenziato dal documento del Pentagono del 1992. Questa iniziativa, se attuata, potrebbe mettere in discussione il predominio americano e ridefinire gli equilibri di potere all’interno della NATO. La questione rimane centrale nel dibattito sulla sovranità europea e sulla capacità dell’Unione di affermarsi come attore indipendente sulla scena internazionale.

Nell'ambito del riarmo europeo, la premier italiana ha più volte avanzato il desiderio di una colonna militare europea della Nato, ma un documento del Pentagono smentirebbe l'ipotesi per paura di un indebolimento americano e dell'Alleanza Nei giorni in cui si è discusso della svolta guerrafon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni e il desiderio della "colonna europea militare Nato", no degli Usa con documento Wolfowitz del 1992: "Indebolirebbe dominio americano"

In questa notizia si parla di: desiderio - colonna - europea - militare

Commemorazione Sandro Sciotti 13 giugno 2025 Questa mattina si è svolta la cerimonia di commemorazione del Vice Brigadiere dei Carabinieri Sandro Sciotti, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che il 13 giugno del 2002, perse la vita nel tentativo di sventare Vai su Facebook

Meloni e il desiderio della colonna europea militare Nato, no degli Usa con documento Wolfowitz del 1992: Indebolirebbe dominio americano.

Kursk, bombardata colonna militare: i canali russi criticano la decisione dei comandanti - Il Messaggero - Una colonna militare russa composta da 18 mezzi è stata colpita da un bombardamento di droni delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, al confine con quella ucraina di Sumy, secondo ... Lo riporta ilmessaggero.it

L’Unione Europea ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare della Turchia in Siria - Il Post - Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che raduna i rappresentanti dei governi dell’Unione, ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti in ... Segnala ilpost.it