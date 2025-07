400 voli cancellati e 70 mila passeggeri a terra | cosa c' è dietro lo scontro tra Ryanair e l' Ue

Il caos aereo si infiamma: 400 voli cancellati e 70 mila passeggeri a terra, tutto per lo scontro tra Ryanair e l’UE. La compagnia irlandese alza la voce contro Bruxelles dopo lo sciopero dei controllori francesi, che ha paralizzato il traffico aereo. Ma quali sono i motivi nascosti dietro questa crisi? Scopriamolo insieme in un’analisi approfondita.

La compagnia irlandese fa la voce grossa contro Bruxelles dopo che lo sciopero dei controllori di volo in Francia ha portato alla cancellazione di oltre 400 voli: cosa sta succedendo.

