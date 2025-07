Cina-Brasile | premier Li pronti a promuovere mondo multipolare e globalizzazione economica

In un mondo in continua evoluzione, Cina e Brasile si preparano a guidare un nuovo paradigma di collaborazione globale. Il premier cinese Li Qiang, durante il suo incontro con il presidente Lula a Rio de Janeiro, ha sottolineato l’impegno comune per un ordine multipolare e una globalizzazione economica più equa e inclusiva. Questa alleanza potrebbe segnare l’inizio di un’epoca di maggiore stabilità e cooperazione internazionale, aprendo nuove prospettive per il futuro globale.

Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato ieri che la Cina lavorera' assieme ai Paesi in via di sviluppo per promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva. Li ha rilasciato tali dichiarazioni durante il suo incontro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il premier cinese e' arrivato ieri a Rio de Janeiro per partecipare al 17esimo vertice dei BRICS.

