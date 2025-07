Vlahovic via dalla Juve la rivelazione | lascerà i bianconeri in estate nonostante il contratto fino al 2026! Novità sul futuro del centravanti serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai in bilico: nonostante il contratto fino al 2026, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il centravanti serbo potrebbe lasciare Torino già questa estate. Una notizia che scuote i tifosi e apre nuovi scenari di mercato per i bianconeri. Ma cosa c’è dietro questa possibile cessione? Scopriamo insieme gli sviluppi e le ragioni di questa decisione che potrebbe cambiare le sorti della Juventus.

Vlahovic via dalla Juve, lascerà i bianconeri in estate! La rivelazione sul futuro dell'attaccante in uscita dalla Juventus. Che cosa filtra. Su TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito nuovi aggiornamenti di mercato Juventus sull'attacco e non solo. I bianconeri sono alle prese anche con la "grana" Vlahovic. Le sue parole. OSIMHEN E. VLAHOVIC – «Anche la Juventus sta cercando di sistemare la rosa in vista della prossima stagione. In attacco l'arrivo di David non ha certo fermato il progetto Osimhen. Anche perché la questione Vlahovic è aperta e la sensazione è che sia difficile andare avanti insieme nonostante un contratto fino al giugno 2026.