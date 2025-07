Ciclismo | il valdarnese Albanese al suo primo Tour de France

Il valdarnese Albanese si appresta a scrivere una pagina memorabile del ciclismo italiano, debuttando al suo primo Tour de France. Con determinazione e talento, rappresenta un esempio di passione e dedizione per gli appassionati di questo sport. La sua presenza sulla grande scena internazionale conferma il valore del talento toscano nel panorama ciclistico mondiale. Una scelta giusta, destinata a lasciare il segno nel cuore di chi ama questo meraviglioso sport.

Firenze,6 luglio 2025 - Fra gli undici corridori italiani presenti al Tour de France che ha preso il via ieri sabato da Lille (rimasti in dieci purtroppo dopo la caduta di Filippo Ganna nella prima tappa con conseguente ritiro dalla Grande Boucle), anche il valdarnese di Reggello Vincenzo Albanese, nato in Campania ma da sempre considerato toscano di adozione ciclistica, che fa parte della squadra della EF Education EasyPost. Una scelta giusta quello dello staff tecnico e dirigenziale in quanto Albanese è reduce dal convincente successo di tappa ottenuto al Giro di Svizzera pochi giorni prima dell’inizio della corsa francese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net