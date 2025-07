Tragico frontale all’alba sulla SP3 tra Matera e Metaponto | muoiono due coniugi tre i feriti

Una tragica mattina scuote la Basilicata: un frontale mortale sulla SP3 tra Matera e Metaponto ha spezzato due vite e lasciato altri feriti in condizioni critiche. La comunità è sconvolta di fronte a questa immane perdita, mentre i soccorritori si sono immediatamente mobilitati per prestare assistenza. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile il confine tra sicurezza e tragedia sulle nostre strade. L’incidente rimane sotto indagine, ma il dolore si fa sentire forte e chiaro.

Una tragedia all'alba scuote la Basilicata. Un grave incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi, domenica 6 luglio, sulla Strada Provinciale 3, che collega Matera alla costa ionica lucana. Due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto devastante, costato la vita a due coniugi residenti a Matera. Altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo particolarmente grave. Drammatici soccorsi all'alba. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 6. Uno dei veicoli, a causa della violenza dello schianto, è finito fuori strada terminando in una scarpata. Sul posto sono giunti immediatamente Carabinieri, Vigili del Fuoco, operatori dell'Anas e i soccorritori del 118, con il supporto di un' eliambulanza per il trasporto urgente dei feriti all' ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera.