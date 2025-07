Ryanair contro von der Leyen per gli scioperi ricreativi dei controllori francesi | Si dimetta

Ryanair scende in campo nel caos dei controlli aerei francesi, chiedendo a Ursula von der Leyen di dimettersi. Lo sciopero dei controllori ha già causato disagi enormi, con oltre 400 voli cancellati e migliaia di passeggeri coinvolti. La compagnia irlandese non si ferma: ora chiede una riforma urgente del sistema e una leadership più efficace. Ma la domanda rimane: quale sarà il passo successivo in questa crisi che mette a rischio l’estate europea?

Ryanair chiede le dimissioni di Ursula von der Leyen. La compagnia aerea irlandese è stata messa in difficoltà dallo sciopero dei controllori francesi del traffico aereo che l’ha già costretta a “cancellare oltre 400 voli, con disagi per più di 70.000 passeggeri “. Da qui la lettera alla presidente della Commissione Europea per chiedere un’urgente riforma del controllo del traffico aereo. Ma non solo. “Si dimetta – è scritto in una nota di Ryanair – se non intende intervenire per riformare urgentemente i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) dell’UE, mentre un piccolo gruppo di controllori di volo francesi continua a causare enormi ritardi in tutta Europa scioperando per altri due giorni, ieri (sabato 5 luglio) e oggi (domenica 6 luglio), per motivi puramente ricreativi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it