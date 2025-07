Il ministro Giuli nega i conflitti con Borgonzoni e dice | Prima Cinecittà era come l’Urss un cratere di nulla

Cinecittà, un tempo soffocata da burocrazia e stagnazione, oggi risplende di nuova vita grazie a un governo lungimirante e alla collaborazione con la sottosegretaria Borgonzoni. Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha sottolineato come il rilancio del celebre centro cinematografico sia un segnale tangibile di rinascita e opportunità per il settore audiovisivo italiano. La speranza di un futuro brillante inizia proprio da qui.

“Prima del nostro intervento, Cinecittà era come l’ Unione Sovietica: burocrazia asfissiante, lentezze, fondi Pnrr fermi. Oggi, grazie a un governo intelligente e al lavoro fianco a fianco con il sottosegretario Lucia Borgonzoni, Cinecittà è rinata e piena di produzioni”. Lo ha detto ministro della Cultura Alessandro Giuli dal palco della manifestazione “Piazza Italia” organizzata da Fratelli d’Italia all’Eur. Il ministro ha definito Cinecittà un “ cratere ribollente di nulla fino a metà agosto 2024? con “un’amministrazione discutibile e una reputazione in caduta libera. La svolta è arrivata con la nomina di Manuela Cacciamani come amministratrice delegata, capace di dialogare con il ministero e avviare un vero rilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it