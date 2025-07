Taremi può lasciare l’Iran | pianificato ritorno Italia E sul suo futuro…

Dopo settimane di incertezza e preoccupazioni, Mehdi Taremi sta pianificando il suo ritorno in Italia, lasciando l’Iran dove si era recato per le qualificazioni mondiali. La situazione ha generato grande attenzione tra i tifosi dell’Inter, che ora sperano di riaccogliere il loro talentuoso attaccante per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Ecco cosa bisogna sapere sul suo futuro e sulle mosse del club nerazzurro.

Dopo essere rimasto bloccato in Iran a causa del conflitto, Mehdi Taremi è pronto a tornare in Italia. E, intanto, l’Inter pensa al suo futuro. LE ULTIME SETTIMANE – Le ultime settimane di Mehdi Taremi sono state particolarmente difficili, e hanno preoccupato l’Inter e i suoi tifosi. Il giocatore, che si era recato in Iran per disputare le gare di Qualificazione ai Mondiali con la propria Nazionale all’inizio di giugno, è rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto in corso nel suo paese con Israele. L’attaccante nerazzurro, così, non ha potuto raggiungere i suoi compagni di squadra in America, restando fuori dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi può lasciare l’Iran: pianificato ritorno Italia. E sul suo futuro…

In questa notizia si parla di: taremi - iran - italia - lasciare

Qualificazioni Mondiali, l’Iran cade a Doha: il Qatar vince 1-0. Taremi in campo - Nel cuore di Doha, il Qatar si impone sull’Iran per 1-0 in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.

GdS - Chiamate internazionali, contatti con il Ministero degli Esteri e con l'ambasciata italiana in Iran, poi la decisione condivisa: non ci sarà Mondiale per Club per Taremi, bloccato a Teheran sotto le bombe. Sarebbe stato complicato improvvisare un viag Vai su Facebook

NIENTE MONDIALE PER CLUB PER TAREMI: a lanciare la notizia è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport Il calciatore è comunque al sicuro, anche se al momento è impossibilitato a lasciare l'Iran anche via terra ? #Inter #Taremi #SpazioInter Vai su X

Taremi non può lasciare l'Iran per la guerra con Israele: l'Inter lo aspettava al Mondiale per Club; Inter, Taremi resta bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele: niente Mondiale; Guerra Israele-Iran, Taremi è bloccato in patria: l'attaccante dell'Inter si trova a Teheran.

Taremi fa quasi mille chilometri in macchina per lasciare Teheran e si mette in salvo - Taremi ha percorso quasi mille chilometri in macchina verso sud, lungo la costa sud- Scrive msn.com

Taremi, mille chilometri in auto per lasciare Teheran e mettersi al sicuro dalla guerra - L’attaccante dell’Inter non può lasciare l’Iran per la chiusura dello spazio aereo. Come scrive msn.com