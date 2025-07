Lecce Corvino | Camarda? La qualità non ha età Su Krstovic …

Lecce, Giampaolo: "Con questa salvezza abbiamo reso Corvino immortale" - Il Lecce scrive una pagina storica, conquistando la sua terza salvezza consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima.

Corvino su #Camarda a Lecce: "È un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di #Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Prendere un giocatore così dal #Milan con la for Vai su X

Il dt del Lecce Corvino rivela: "Camarda? La qualità non ha età. Accontenteremo Krstovic" - Il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino parla in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e lancia il nuovo acquisto dei salentini Francesco Camarda: " Dico solo una cosa: di Camarda non bisogna ... Da calciomercato.com

Il Lecce cerca un altro miracolo, Corvino lancia Camarda: “La qualità non ha età” - Pantaleo Corvino, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Accontenteremo Krstovic, ma vanno capite le esigenze del Lecce”. msn.com scrive