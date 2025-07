Incendio nella Rsa Casa per coniugi a Milano | dopo due anni la residenza per anziani è ancora chiusa

Dopo due anni, il dramma della RSA "Casa per coniugi" di Milano rimane irrisolto. Quel terribile incendio ha portato via sei vite e lasciato feriti 81 anziani, mentre la struttura ancora attende di riaprire. La Procura ha concluso le indagini a giugno, ma il silenzio e l’incertezza continuano a pesare sulle famiglie e sulla comunità. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa triste vicenda e le sfide ancora da affrontare.

È ancora chiusa da due anni la Rsa "Casa per coniugi" a Milano dove, a causa di un rogo, sono morte sei persone e ferite 81 anziani. A giugno la Procura ha chiuso le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nell’anniversario del rogo in cui persero la vita 6 persone, per iniziativa della Comunità di Sant'Egidio e della parrocchia di San Michele e Santa Rita il 7 luglio alle 10 Messa nella chiesa di piazza Gabrio Rosa Vai su Facebook

