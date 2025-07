Mario Adinolfi in ospedale dopo l’Isola dei famosi | Perdere decine di chili ha le sue controindicazioni

Mario Adinolfi, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, ha condiviso sui social il suo ricovero in ospedale. Dopo aver perso decine di chili, l’ex concorrente ha ammesso che questa drastica perdita di peso può comportare delle controindicazioni. Con trasparenza e coraggio, Adinolfi rassicura i suoi follower: “Niente di grave”. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo, anche nei momenti di sfida.

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Mario Adinolfi ha fatto sapere di avere trascorso in ospedale la notte scorsa. “Niente di grave”, ha chiarito l’ex concorrente dell’Isola dei famosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

