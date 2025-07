Milan la Curva Sud non sarà presente al raduno | il comunicato ufficiale

La Curva Sud comunica la sua assenza al primo giorno di raduno di Milanello: il messaggio ufficiale del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Milan, la Curva Sud non sar√† presente al raduno: il comunicato ufficiale

? #Milan: Domani si riparte da #Milanello! Primo allenamento agli ordini di #Allegri, che parlerà anche in conferenza stampa ? La #CurvaSud ha annunciato che non sarà presente al raduno. Segnale forte in vista della nuova stagione? Vai su X

Samuele Ricci, primo giorno di lavoro a Milanello. Oggi e domani test fisici e medici, lunedì il raduno vero e proprio. Vai su Facebook

Milan, la Curva Sud comunica che non sar√† presente al raduno di inizio stagione a Milanello: il messaggio; Milan, la curva protesta ancora: ‚ÄúDomani non saremo presenti al raduno a Milanello‚ÄĚ; Milan, luned√¨ il via ufficiale: doppio allenamento e presentazione di Allegri. Ma la Curva Sud....

