Il Papa a rischio stress l’amico è preoccupato | È dimagrito | risponde in chat anche alle tre di notte E spunta la partita segreta di tennis

Il Papa Francis Prevost, ormai vicino ai 70 anni, affronta giornate infuocate fatte di impegni, responsabilità e sfide inaspettate. Tra chat notturne, partite di tennis segrete e preoccupazioni degli amici, emerge un quadro di stress crescente che mette alla prova la sua resistenza fisica e mentale. Ma come si può conciliare una vita così intensa con il benessere personale? La risposta potrebbe risiedere nel suo desiderio di trovare un equilibrio tra fede, servizio e cura di sé.

Da quando è diventato Papa Leone XIV, Francis Prevost non si è fermato un attimo. I ritmi che scandiscono le giornate del pontefice sarebbero serratissimi, tanto da preoccupare le persone a lui più vicine. Il Papa si prepara a compiere 70 anni il prossimo settembre. Ma pur essendo considerato un «giovane» rispetto ai suoi predecessori, la mole di impegni a cui è chiamato rischia di sopraffarlo. Lo racconta al Messaggero padre Alejandro Moral, priore generale dell’ordine degli agostani, spagnolo di Burgos e tra gli amici più vicini a Prevost, oltre che suo coetaneo. Il papa «dimagrito» in due mesi e la partita segreta di tennis. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: papa - rischio - stress - amico

Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri - Il fallimento dell’Italia in Norvegia scuote le fondamenta del nostro calcio, lasciando il paese in preda alla delusione e alle domande.

«Papa Leone a rischio stress». Parla l'amico priore degli agostiniani: «A Castel Gandolfo si riposerà»; Il Papa «a rischio stress», l'amico è preoccupato: «È dimagrito: risponde in chat anche alle tre di notte». E spunta la partita segreta di tennis; Al Papa Giovanni un tavolo per ridurre lo stress del personale, schiacciato dal troppo lavoro.

Se un Papa può essere considerato un amico - Il Mattino - «Il mondo piange Francesco, la sua voce per gli ultimi» (Ansa, 21 aprile 2025, ore 22. Secondo ilmattino.it

Padre Pagano, l'amico del nuovo Papa: "Ecco chi è Leone XIV" - MSN - Padre Pagano, l'amico del nuovo Papa: "Ecco chi è Leone XIV" More for You The Couple, finale annullata e nessun vincitore: il premio da 1 milione di euro in beneficenza al Gaslini di Genova ... Riporta msn.com