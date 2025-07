Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 luglio 2025 | Zende e RJ di nuovo in guerra e Ridge peggiorerà le cose!

Prepariamoci a un episodio ricco di tensione e colpi di scena! Nelle anticipazioni di Beautiful del 7 luglio 2025, Zende e RJ tornano ad affrontarsi in un violento scontro, mentre Ridge, con le sue decisioni impulsive, rischia di compromettere irreparabilmente il loro rapporto. Cosa succederà tra i cugini? Rimanete sintonizzati e scopritelo, perché questa puntata potrebbe cambiare tutto nel mondo di Forrester.

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap, tra RJ e Zende si scatenerĂ di nuovo lo scontro e Ridge è destinato a rovinare tutto tra i due cugini.

