Condannato per la strage di Corinaldo esce dal carcere per la laurea e fugge

Incredibile svolta nel caso Cavallari: dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna, il condannato per la strage di Corinaldo scompare nel nulla, sfuggendo alle autorità nonostante le autorizzazioni. Un episodio che scuote l’opinione pubblica, sollevando domande sulla sicurezza e sulle decisioni giudiziarie. La vicenda continua a suscitare scalpore, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà ora.

Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, si è dato alla fuga dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna. Il magistrato di sorveglianza l’aveva autorizzato a uscire dal carcere senza scorta e accompagnato nell’ateneo solo dai familiari ma, una volta terminata la cerimonia, ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane faceva parte della banda dello spray che l’8 dicembre 2018 provocò la morte di sei persone alla Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta. Lui e altri ragazzi, quella sera, spruzzarono spray urticante per poter derubare gli spettatori dell’evento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge

