Mel B delle Spice Girls si è sposata alla cerimonia solo Emma | Assenti Geri Victoria e Mel C

Mel B, iconica componente delle Spice Girls, ha celebrato il suo terzo matrimonio con l'hair stylist Rory McPhee nella suggestiva cattedrale di St Paul a Londra. La cerimonia, intima ed emozionante, ha visto la presenza esclusiva di Emma Bunton, mentre Geri, Victoria e Mel C erano assenti. Un momento di grande gioia per la cantante, che ha consolidato il suo amore in una giornata indimenticabile. Alla cerimonia di nozze...

Mel B delle Spice Girls ha sposato l’hair stylist Rory McPhee ma dello storico gruppo, alla cerimonia, era presente solo Baby Spice (Emma Bunton). Spice Girls, Mel B si è sposata: Alla cerimonia solo Emma Bunton. Terzo matrimonio per Mel B, una delle cinque componenti dell’iconico gruppo musicale che ha fatto storia: Le Spice Girs. La cantante ha sposato l’hair stylist Rory McPhee nella cattedrale di St Paul a Londra. Alla cerimonia di nozze presente solo Emma Bunton e tre grandi assenze: Victoria Beckham, Geri Halliwell e Melanie C. Il lieto evento è stato annunciato dalla stessa Mel B tramite social; sul profilo Instragram della cantante e del marito, con un post in condivisione, è apparsa una foto ritraente i novelli coniugi davanti la porta della cattedrale, felici ed emozionati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mel B delle Spice Girls si è sposata, alla cerimonia solo Emma: Assenti Geri, Victoria e Mel C

