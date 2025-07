Raid russi5 morti in Ucraina Est e Sud

Le recenti escalation nel conflitto ucraino continuano a mietere vittime civili e a devastare infrastrutture vitali. Nelle regioni di Donetsk e Kherson, i bombardamenti russi hanno causato almeno cinque morti e numerosi danni a case e servizi essenziali. Mentre la tensione si intensifica, le operazioni militari proseguono, segnando un difficile capitolo di questa crisi. La situazione rimane critica, con il rischio di ulteriori conseguenze devastanti per le popolazioni coinvolte.

11.53 Almeno cinque civili sono stati uccisi nelle regioni di Donetsk e Kherson, rispettivamente nell'est e nel sud dell'Ucraina, nei bombardamenti russi. Così, riprese dai media, le autoritĂ , secondo cui Mosca ha colpito infrastrutture critiche e sociali, in particolare aree residenziali, danneggiando 5 grattacieli e 6 abitazioni private. La Difesa russa rivendica intanto la conquista di Sobolevka, nella regione di Kharkiv, e di Poddubnoye, nella Dpr, Repubblica popolare di Donetsk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

