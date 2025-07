Aurora Ramazzotti la confessione | Amo il mio corpo anche se non è perfetto Il suo post

Aurora Ramazzotti si apre con sincerità sul suo percorso di amore e accettazione del proprio corpo, condividendo vulnerabilità e consapevolezza. In un mondo che spesso impone standard irraggiungibili di perfezione, la sua testimonianza diventa un messaggio potente per tutti: il vero valore risiede nell’autenticità e nel rispetto di sé stessi. Un esempio di coraggio e positività che invita a riflettere sull’importanza di amarsi così come si è.

Un messaggio di consapevolezza. Aurora Ramazzotti torna a parlare del suo corpo e del percorso di accettazione personale attraverso due storie condivise su Instagram, dove riflette sul cambiamento fisico e mentale vissuto negli ultimi anni. L'influencer sottolinea come oggi riesca a guardarsi con occhi diversi, senza più inseguire standard irraggiungibili di perfezione. "Ho smagliature, ritenzione e ciccetta. E va bene così". « Voglio bene al mio corpo. Mi permette di fare cose meravigliose. Non è perfetto e non lo sarà mai: ho le smagliature, la ritenzione idrica e un po' di ciccetta sulla pancia.

