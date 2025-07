Bissouma Juventus piace il mediano in uscita dal Tottenham | chi è e tutte le caratteristiche dell’obiettivo a centrocampo

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo con un nome d’esperienza e qualità: Yves Bissouma del Tottenham. Il mediano maliano, classe 1996, si sta facendo strada come uno degli obiettivi principali dei bianconeri nel mercato in uscita. Con il suo dinamismo e capacità di interdizione, potrebbe essere l’elemento che fa la differenza. Resta da capire se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime settimane, aprendo nuove prospettive per la squadra di Allegri.

Bissouma Juventus, piace il mediano in uscita dal Tottenham: i dettagli sull'interesse dei bianconeri. Il calciomercato Juventus sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo e ha messo nel mirino Yves Bissouma, centrocampista maliano classe 1996 del Tottenham Hotspur. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 28enne, che in passato ha giocato per il Brighton, è ora in uscita dal club inglese e potrebbe essere il rinforzo ideale per la Juve in vista della nuova stagione. Il suo profilo fisico e tecnico si sposa perfettamente con le necessità del club bianconero, che vuole puntare su un centrocampista di qualità e dinamico.

