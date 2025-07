Cina-Brasile | premier Li espanderemo cooperazione in economia digitale e aerospazio

Il premier cinese Li Qiang ha annunciato un ambizioso piano di collaborazione con il Brasile, puntando a potenziare i rapporti in settori strategici come economia digitale, innovazione scientifica e aerospazio. Durante il suo incontro con il presidente Lula a Rio de Janeiro, si è aperto un nuovo capitolo di partnership tra le due potenze emergenti, con obiettivi condivisi di crescita sostenibile e progresso tecnologico. Questa alleanza promette di ridefinire gli equilibri economici e geopolitici della regione.

Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato ieri che la Cina e’ disposta a collaborare con il Brasile per sfruttare i vantaggi complementari reciproci ed espandere la cooperazione in settori quali economia digitale, economia verde, innovazione scientifica e tecnologica e aerospazio. Li ha rilasciato tali dichiarazioni durante il suo incontro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il premier cinese e’ arrivato ieri a Rio de Janeiro per partecipare al 17esimo vertice dei BRICS. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it