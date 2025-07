Mercato Juventus Ceccarini rivela | L’arrivo di David non ha fermato il progetto Osimhen ecco il piano della dirigenza Su Sancho e Conceicao…

Il mercato della Juventus si infiamma con novità e strategie sorprendenti. Nonostante l’arrivo di David non abbia fermato il progetto Osimhen, la dirigenza bianconera sta lavorando intensamente su Sancho e Conceicao, svelando un piano dettagliato per rinforzare ogni reparto. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale, rivela le mosse chiave e i possibili rinforzi che potrebbero cambiare il volto della squadra. Scopriamo insieme le ultime news e le prospettive future di casa Juventus.

Mercato Juventus, Ceccarini: «Ecco il piano per Osimhen». Novità sul fronte entrata in casa bianconera: tutti gli aggiornamenti. Nel suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve su tutti i reparti della rosa dei bianconeri e sui possibili rinforzi. Il punto del giornalista. OSIMHEN E KOLO MUANI – «Anche la Juventus sta cercando di sistemare la rosa in vista della prossima stagione. In attacco l'arrivo di David non ha certo fermato il progetto Osimhen. Anche perché la questione Vlahovic è aperta e la sensazione è che sia difficile andare avanti insieme nonostante un contratto fino al giugno 2026.

