Dazi Usa Tokyo | Accordo difficile

Le tensioni tra Tokyo e Washington sui dazi commerciali si intensificano, con il premier Ishiba che sottolinea la complessità dei negoziati e la determinazione del Giappone a difendere i propri interessi. Mentre gli Stati Uniti preparano l'entrata in vigore di nuove tariffe, il quadro si fa ancora più complicato, lasciando presagire una lunga sfida diplomatica. Come evolverà questa intricata partita economica?

11.27 Tokyo "non scenderà facilmente a compromessi" nei negoziati commerciali con Washington, mentre i nuovi dazi Usa entreranno in vigore mercoledì. Così in tv il premier Ishiba: "Ci vuole tempo ed è difficile" trattare e trovare un accordo, ha detto. Nella lettera inviata a 12 Paesi, Trump ha anticipato dazi "al 30%, al 35% o qualsiasi altra aliquota",contro le attuali "ingiuste" relazioni commerciali. Ishiba: siamo il Paese che investe di più e crea più posti di lavoro in Usa. Siamo diversi,ci trattino diversamente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

