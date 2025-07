Perugia rose per Sergio Ramelli | i Team Vannacci lo ricordano nel giorno del suo compleanno

In un gesto di profondo rispetto e memoria, i Team Vannacci di Perugia hanno celebrato il compleanno di Sergio Ramelli con una toccante deposizione di rose nella zona di Monteluce. Proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni, questa iniziativa si inserisce in una più ampia commemorazione nazionale dedicata al giovane militante del Fronte della Gioventù. Un momento di riflessione e riconoscimento che unisce cittadini e sostenitori in nome della memoria e dei valori condivisi.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni, Sergio Ramelli è stato ricordato a Perugia dai Team Vannacci dell’Umbria, con una deposizione di rose presso la rotonda intitolata alla sua memoria, nella zona di Monteluce. L’iniziativa si inserisce in una commemorazione nazionale promossa dai sostenitori del generale Roberto Vannacci, che in varie città italiane hanno voluto rendere omaggio alla figura del giovane militante del Fronte della Gioventù, ucciso a Milano nel 1975 da un commando di estrema sinistra. A Perugia, la commemorazione ha visto la partecipazione di Augusto Rossi (Team Vannacci Boncambi), Luca Valigi (Team Vannacci Arditi) e Roberto Pierotti (Team Vannacci Il Guerriero del Subasio di Assisi), che hanno sottolineato il significato dell’iniziativa come gesto di memoria e denuncia: «Sergio Ramelli è il simbolo di una gioventù massacrata dall’odio politico – dichiarano –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, rose per Sergio Ramelli: i Team Vannacci lo ricordano nel giorno del suo compleanno

In questa notizia si parla di: perugia - team - vannacci - rose

Il Team Martorana trionfa al World Championship C.K.A di arti marziali a Perugia - Il team Martorana si è imposto alla ventunesima edizione del World Championship & Cup C.K.A di arti marziali a Perugia.

Marchetti, con Vannacci a Perugia per parlare di sicurezza - 00 saremo all'Hotel Giò di Perugia insieme al Generale ed Europarlamentare della Lega Roberto Vannacci per parlare di sicurezza. Segnala ansa.it

Tre Team Vannacci nel Fermano - Notizie - Ansa.it - Nascono nel Fermano i Team Vannacci, nel capoluogo di provincia il coordinatore è il professor Paolo Orlandi. Da ansa.it