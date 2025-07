Sancho Juve la prossima settimana sarà decisiva per chiudere l’affare? La rivelazione sul possibile colpo dei bianconeri non lascia dubbi | tutti i dettagli sulla trattativa

La Juventus si prepara a una svolta decisiva: la prossima settimana potrebbe segnare il grande passo per il trasferimento di Jadon Sancho. I rumors e le trattative si fanno più intensi, con un summit in programma tra i bianconeri e l’entourage dell’inglese. L’affare potrebbe finalmente sbloccarsi, portando un talento d’élite a rinforzare l’attacco della Vecchia Signora. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa potenziale rivoluzione estiva!

Sancho Juve, la prossima settimana sarà decisiva per chiudere l'affare? Ci sono importanti novità sull'inglese. Il calciomercato Juve sta intensificando le trattative con Jadon Sancho per rinforzare il reparto offensivo, e la prossima settimana potrebbe essere cruciale per sbloccare l'affare. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la Juve terrà un summit con l'entourage di Sancho, con la partecipazione anche del Manchester United, che ha mostrato una certa apertura verso l'idea di cedere l'esterno inglese. Il Manchester United, tuttavia, potrebbe chiedere delle contropartite tecniche, e la Juve sta cercando di risolvere un possibile problema al bilancio dei Red Devils, poiché il giocatore pesa notevolmente sulle loro casse.

Cambiaso via dalla Juve in estate? Due top club lo corteggiano, ecco dove potrebbe giocare il terzino nella prossima stagione. Andrea Cambiaso potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima estate, attirando l'attenzione di due top club europei.

