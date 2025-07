Il tempo dei pantaloni corti Ricordi d’estate e d’avventura

ricreare un sorriso con le sue storie e il suo spirito vivace, lasciando un segno indelebile nelle nostre anime di ragazzi. Ricordo quei giorni con nostalgia, quando i pantaloni corti erano il simbolo di spensieratezza e avventure senza fine. Virginio, con la sua astuzia e il suo carattere guascone, rimarrà sempre nel cuore di chi ha vissuto quegli anni magici. E ora, che i ricordi riaffiorano, ci domandiamo: come avrebbe scritto la sua ultima pagina?

Fino alle scuole medie portavamo i pantaloni corti. Io ero appena passato in seconda, mentre gli altri tre erano già in terza. Virginio Cancelli, che fumava le Esportazioni, era il più intraprendente. A biglie però non ci prendeva mai, e imbrogliare. beh, ci provava. Non era robusto, anzi, piuttosto esile, con un carattere furbo e guascone. L'ultima volta che lo incontrai faceva il venditore di auto. Ora non c'è più. Ma sapeva sempre come cavarsela. Luca Lucattini era più robusto e, se serviva, non si tirava indietro con le mani. Anche lui fumava già . Il più serio e il più bravo a giocare a biglie era Paolo Becattini, che abitava quasi di fronte a casa mia.