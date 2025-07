Violento scontro frontale all’alba sulla Matera-Metaponto | muoiono marito e moglie tre i feriti

Un terribile incidente all’alba sulla SP3 tra Matera e Metaponto ha scosso profondamente la comunità: un violento scontro frontale ha causato la perdita di marito e moglie, lasciando altri tre feriti tra cui uno in gravi condizioni. La strada rimane chiusa, il traffico in tilt e il dolore palpabile tra i residenti. Una tragedia che lascia il segno, ricordandoci quanto la vita possa cambiare in un attimo. Continua a leggere.

