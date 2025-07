Giustizia per Bruno il cane eroe ucciso da un boccone con i chiodi | aveva salvato nove vite

Un eroe a quattro zampe, Bruno il bloodhound, ha dedicato la sua vita a salvare altre, diventando un simbolo di speranza e coraggio. La sua incredibile capacità di ricerca ha fatto la differenza per molte famiglie, meritandosi persino un riconoscimento ufficiale. Tuttavia, il suo destino si è spezzato in modo crudele a Taranto, lasciando il mondo scioccato e determinato a fare giustizia. Per scoprire come si può aiutare, continua a leggere...

Un destino crudele per un eroe a quattro zampe. Bruno, un bloodhound dal fiuto infallibile, era diventato un simbolo di speranza per tante famiglie: aveva salvato nove persone disperse, la maggior parte affette da Alzheimer, grazie alle sue straordinarie capacità di ricerca. Per il suo impegno, era stato premiato dalla premier Giorgia Meloni. Ma il suo coraggio è stato spezzato brutalmente a Taranto, dove è stato trovato morto, vittima di un'esca mortale. L'orrore del ritrovamento: "Una morte disumana". Arcangelo Caressa, il suo addestratore e direttore tecnico nazionale del settore cinofilia dell'Endas, ha raccontato il drammatico momento del ritrovamento: "L'ho trovato riverso in una pozza di sangue, nel suo box.

