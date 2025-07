Foti fondo unico europeo penalizzerebbe l' Italia

L'idea di un fondo unico europeo suscita dibattiti accesi, con il rischio concreto che penalizzi l’Italia, soprattutto in ambito agricolo e di coesione sociale. Il ministro Foti sottolinea come questa proposta possa indebolire le nostre strategie e rivendica con forza le battaglie italiane in sede europea. Nei prossimi giorni, queste questioni torneranno al centro dell’attenzione europea, determinando il futuro delle politiche di coesione nel nostro Paese.

"Oggi c'è la tendenza di pensare a realizzare un solo fondo unico europeo: finirebbe per penalizzare l' Italia sotto il profilo della coesione sia sotto profilo della Pac (politica agricola comune). Queste sono le battaglie che l'Italia sta facendo in Europa e che nei giorni prossimi ovviamente troverà larga eco in tutta l'Europa". Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenendo al Forum in Masseria di Manduria. "C'è una spaccatura abbastanza evidente - ha aggiunto - tra Paesi che godono non solo di quelle risorse. La Coesione nasce per superare le differenze che vi sono all'interno dei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net