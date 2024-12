Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Torino: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani sognano l’Europa, ma sulla loro strada ci sono i granata che faticano a fare punti.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri stanno vivendo una stagione estremamente positiva con il nono posto a quota 23 dopo 17 giornate. La squadra di Runjiac pensa sempre alla salvezza, ma con questo andamento non si puoò non pensare ad un posto in Europa.I granata, dopo una partenza sprint, si sono bloccati e non riescono a dare continuità nei risultati. La squadra di Vanoli ha vinto soltanto due volte nelle ultime sette partite, il che la costringe a guardarsi anche alle spalle.LE(3-5-2): Sava, Kristensen, Kabasele, Toure, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Thauvin, Lucca.