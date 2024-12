Liberoquotidiano.it - Sofia Goggia mette il trubo alla Rai: una storia sensazionale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del mondo di sci femminile-Rai 2) Trionfi, drammatiche cadute e inaspettate rinascite. Sono queste parabole esistenziali, certamente molto più delle vite plastificateTaylor Swift per intenderci, a coinvolgere il pubblico televisivo italiano. Si spiega così l'incredibile successo social ma anche televisivo di. Rimasta ferma dieci mesi a seguito di un infortunio a tibia e malleolo tibiale destro, è tornata vincente, più ancora che come atleta, come esempio di resilienza e determinazione. E l'effetto che sta avendo sugli ascolti delle competizioni sciistiche è paragonabile a quello di Jannik Sinner con il tennis. Sabato mattina su Rai 2 quasi il 10% di share con un pubblico femminile e under 25 stimato attorno al 40% dell'intero bacino.